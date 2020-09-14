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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يصور بوسترات ألبومه الجديد «خليك فولاذي» (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:22 م
تامر حسني
تامر حسني
حسن أمين
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يستعد المطرب تامر حسني لطرح ألبومه الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي"، والمقرر طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ويصور اليوم تامر حسني البوسترات الدعائية للألبوم، وذلك استعدادا لطرحه للجمهور، ويتولى تصوير بوسترات الألبوم المصور محمد داخلي.

ويتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد كبير من صناع المزيكا ومن الشعراء كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، محمد البوغة، حمادة السيد، محمد عاطف، بلال سرور، محمد القياتي، أحمد راؤول، محمد محسن، ومن الملحنين كل من تامر علي، محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمود الخيامي، بلال سرور، إسلام ذكي، محمد حمزة، أحمد زعيم، مديح، محمد سراج، ومن الموزعين كل من علي فتح الله، توما، أمير محروس، عادل حقي، رامي سمير، يحيى يوسف، وسام عبد المنعم، أحمد عبد السلام، طارق عبد الجابر، أمين نبيل.

وطرح تامر حسني مؤخرا كليب "اختراع" مع المطرب محمود العسيلى، ولاقى نجاحًا كبيرًا، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت الـ 16 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى.

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