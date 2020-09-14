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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جمعية الأقطان»: تسعير 2500 جنيه للقنطار يكبد المزارعين خسائر كبيرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:01 م
المهندس وليد السعدني
المهندس وليد السعدني
عبدالناصرمحمد
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قال المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، إن تكلفة زراعة فدان القطن تصل إلى 17 ألف جنيه، فيما ينتج 7 قناطير، ما يعني أن المزارع سيتكبد خسائر كبيرة في حالة انخفاض سعر القنطار عن 2500 جنيه، موضحا أن المساحة المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالي بلغت أكثر من 183 ألف فدان، وأزمة فيروس كورونا العالمية جعلت بعض الدول المستوردة للقطن تلغي تعاقداتها، والأمل أصبح في عملية تطوير المغازل لزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.

وأضاف السعدني، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم التقدم بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء من جمعية القطن ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، تضمنت كل المشكلات التي تواجه زراعة وتسويق القطن وطرق وآليات النهوض بالقطن المصري لاستعادة عرشه وسمعته العالمية، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم من جائحة فيروس كورونا وما لها من تبعات على الاقتصاد المصري والقطن بشكل خاص.

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