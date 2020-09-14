برلماني: دعوات 20 سبتمبر «هزلية» تستهدف إحداث اضطرابات في مصر

وصف جون طلعت، عضو مجلس النواب، دعوات التظاهر في 20 سبتمبر بالهزلية والمدفوعة من الخارج لتحقيق أغراض الجماعات الإرهابية.وأوضح طلعت، في بيان، أن الضربات الأمنية التي تلقتها جماعة الإخوان مؤخرا وأخرها إلقاء القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، أفقدهم عقلهم ودفعهم للبحث عن أي تحرك لإحداث حالة من الاضطرابات داخل مصر، ووفقا لهذا تم الدعوة للتظاهر في 20 سبتمبر.وأضاف طلعت: "الغريب أن هذه الدعوة سبق أن تم تكرارها العام الماضي وفشلت، وفي الأعوام السابقة تم الدعوة إلى أحداث مماثلة وفشلت أيضا، وهو ما يثبت أن التظاهر في حد ذاته والصدام مع الأجهزة الأمنية بات هو الهدف لديهم وليس أي شىء آخر".وأكد أن أقصى ما يتمناه أصحاب هذه الدعوات هو التقاط صورة لبضعة أفراد من المتظاهرين ووضعها داخل بؤرة الضوء أو أن ينتهي اليوم بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين، واصفا هذه الأهداف بالرخيصة والتي تحمل سوء نية تجاه الوطن وأبنائه.وحذر البرلماني من الاستجابة لهذه الدعوات: "أصحاب هذه الدعوات يعيشون خارج مصر في قصور وينعمون بالدولارات والمخصصات المالية الضخمة ولن يفرق معهم أن يتم إلقاء القبض على أي مصري، والذي سيصبح في هذه الحالة هو الضحية التي لن تجد أحدا ينظر إليها".