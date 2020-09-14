أحمد حلمى يكشف عن تفاصيل زواجه فى «صاحبة السعادة».. الليلة

يحل الفنان أحمد حلمى ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس.ويكشف حلمى خلال اللقاء عن بداياته وكيف التحق بالعمل فى ماسبيرو ثم بدايته كممثل وعلاقته بالفنانة منى زكى والتى توجت بالزواج ويكشف حلمى خلال الحلقة عن علاقته بأولاده.وكانت قناة dmc عرضت الإعلان الدعائى الأول لبرنامج "صاحبة السعادة"، خلال الفترة الماضية وظهر حلمى كأول ضيف من ضيوف البرنامج.وتتضمن الحلقات القادمة مفاجآت من خلال استضافة نجوم الصف الأول من أبطال الموسم الرمضانى المنقضى وكذلك نجوم الأفلام التى تنتظر العرض خلال الفترة القادمة.