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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«النوموفوبيا».. مرض يصيبك بسبب هاتفك الذكى

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:24 ص
النوموفوبيا
النوموفوبيا
إسلام جمال
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يعتبر التليفون المحمول من أساسيات الحياة، فلا يمكن أن تقضي يومًا كاملًا من دون هاتفك الذكي، وبسبب هذا الإدمان يمكن أن تصاب بمرض يعرف باسم "النوموفوبيا"، التي ترتبط بدورها بعدة اضطرابات نفسية أخرى، كالاكتئاب والقلق المرضي والوسواس القهري، وفقا لما كشفته نتائج الدراسة التي نشرها موقع "scientificamerican" العلمي.

ما هي النوموفوبيا؟

النوموفوبيا هي الخوف أو القلق من فكرة أن تكون من دون هاتفك المحمول أو غير قادر على استخدامه، وفق تعريف قاموس جامعة كامبريدج.

وعرف هذا المصطلح لأول مرة عام 2008 من خلال دراسة أجرتها منظمة "You Gov" البحثية، بتكليف من لتقييم القلق الذي يعاني منه مستخدمو الهواتف المحمولة.

وتوصلت الدراسة وقتها إلى أن أكثر من 13 مليون شخص في المملكة المتحدة -يمثلون أكثر من 50% من مستخدمي الهاتف المحمول- يعانون من قلق مشابه لزيارة طبيب الأسنان أو قلق الإقدام على الزواج عندما يكونون بمعزل عن هواتفهم.

النوموفوبيا والاضطرابات النفسية

وقالت الدراسة التي أُجريت على مجموعة من الشباب في البرتغال، ونشرتها دورية "كمبيوترز إن هيومن بيهفير ريبورتس" في إصدار أغسطس-ديسمبر: إنه على الرغم من ارتباط النوموفوبيا بالاستخدام المفرط للهاتف المحمول، إلا أن الأشخاص الذين لديهم اضطرابات نفسية يميلون إلى تطوير هذا النوع من الرهاب أكثر من غيرهم.

وكشفت الدراسة، التي أُجريت على 495 شابًّا، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا،52% تقريبًا منهم من الإناث، وأكثر من 70% منهم في المرحلة الثانوية، و22% في المرحلة الجامعية، عن وجود ارتباط إيجابي بين النوموفوبيا واضطرابات القلق والوسواس القهري والاكتئاب والذهان والعدائية والشعور بالدونية.

ومن أعراض النوموفوبيا الشعور بالقلق وعدم الراحة والتوتر والعصبية والألم عند الشخص، عندما لا يكون بحوزته هاتفه الذكي أو عندما يكون غير قادر على استخدامه، ومن ثم لا يقدر على الوصول إلى المعلومات التى يسعى للحصول عليها، أو لأنه يفقد خاصية الترابط والتشبيك التي يوفرها له الهاتف الذكي، وفق الدراسة.

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