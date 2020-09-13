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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة دعوى حظر تطبيق «تيك توك» للمفوضين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:52 م
تيك توك
تيك توك
عماد سليمان
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قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى رقم 45923 لسنة 74 قضائية التي تطالب بوقف تطبيق "تيك توك" لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر، للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك" عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي "جوجل" و"أبل" بحذف التطبيق من متاجرها سواء "جوجل بلاي"، أو "أبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر وحجب جنيه المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

وأكدت الدعوى أن "تيك توك" يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب، وأن كثيرا من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.

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