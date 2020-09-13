«اتحاد المقاولين العرب»: العراق بحاجة لتنفيذ 12 خط سكة حديد ببغداد

أعلن على السنافي، رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أن الاتحاد يستهدف الاطلاع على جميع المشروعات التي ستطرح لإعادة الإعمار، وشرح الإجراءات والشروط لعمل الشركات بالعراق، حتى يمكن تدعيم شركات المقاولات العربية للحصول على هذه المشروعات.وأوضح «السنافي»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن خطة إعادة إعمار العراق تتضمن مشروعات تابعة لقطاع النقل، من إنشاء معمل لإنتاج الأسفلت، وإنتاج الخرسانة الجاهزة، بالإضافة إلى أن العراق بحاجة إلى تنفيذ 12 خط سكة حديد دائري حول مدينة بغداد، وسيتم تنفيذ القطار المعلق ببغداد.وأضاف «السنافي» أن الاتحاد يبحث فرص شركات المقاولات العربية للاستفادة بحجم الأعمال مستقبليا، بالإضافة إلى منحها الأولوية فى المنافسة على المشروعات بالأسواق العربية أمام الشركات الأجنبية.