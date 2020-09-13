رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين العرب»: العراق بحاجة لتنفيذ 12 خط سكة حديد ببغداد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:34 م
على السنافي
على السنافي
علا العلاف
طباعة
أعلن على السنافي، رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أن الاتحاد يستهدف الاطلاع على جميع المشروعات التي ستطرح لإعادة الإعمار، وشرح الإجراءات والشروط لعمل الشركات بالعراق، حتى يمكن تدعيم شركات المقاولات العربية للحصول على هذه المشروعات.

وأوضح «السنافي»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن خطة إعادة إعمار العراق تتضمن مشروعات تابعة لقطاع النقل، من إنشاء معمل لإنتاج الأسفلت، وإنتاج الخرسانة الجاهزة، بالإضافة إلى أن العراق بحاجة إلى تنفيذ 12 خط سكة حديد دائري حول مدينة بغداد، وسيتم تنفيذ القطار المعلق ببغداد.

وأضاف «السنافي» أن الاتحاد يبحث فرص شركات المقاولات العربية للاستفادة بحجم الأعمال مستقبليا، بالإضافة إلى منحها الأولوية فى المنافسة على المشروعات بالأسواق العربية أمام الشركات الأجنبية.

موضوعات متعلقة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

مصر تؤكد دعمها لمساعي السعودية لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

انتشال 3 جثامين لعمال سقطوا في خط طرد صرف صحي بأسيوط

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

أسرار «الباد بوي».. حكايات وخناقات في حياة أحمد رمزي

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

"تيك توك" تعزز التزامها بالسلامة الرقمية بإطلاق برنامج "سفراء الأمان"

«صحة دبي» تعدل رسوم فحوص كورونا

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرًا للأمل

«مكان مشبوه».. ديوان جديد لمحمد الكفراوي

الشاعر خالد مياس يقدم قراءة من «شرفات الشوق»

الأربعاء.. أمسية مفتوحة فى «آفاق اشتراكية»