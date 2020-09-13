اندلاع حريق فى شقتين بالشروق

اندلع منذ قليل حريق في شقة سكنية بمدينة الشروق وامتد إلى شقة بالطابق العلوي في العقار، فيما تحاول قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على الحريق.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقوات الحماية المدنية بالقاهرة يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الميات بمدينة الشروق.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي العقار وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.