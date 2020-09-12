تفاصيل أول سلسلة محاضرات شعبة مدني بحضور نقيب المهندسين

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزى أولى سلسلة محاضراتها الست المجانية فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى بمحاضرة تحت عنوان "حقوق وواجبات المهندس والاستشارى والمقاول بالموقع"، حاضر فيها مهندس أحمد محمد فرحات استاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.وحضر المحاضرة كل من المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاورى أمين عام النقابة، والمهندسة منال سرى عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية التي قدمت كلمة ترحيب وشكر للمهندس هانى ضاحى والمهندس محمود مغاورى؛ لتقديمهما الدعم لتنظيم الست محاضرات.فيما قدم المهندس هانى ضاحى الشكر للدكتور أحمد فرحات على مجهوداته مع الشعبة المدنية ولاستجابته السريعة وتطوعه للمشاركة فى سلسلة المحاضرات التى تقوم بها الشعبة، كما قدم الشكر للمهندس أحمد رمزى والمهندس محمود مغاورى على تنظيم تلك المحاضرات التى سوف تكون لها عظيم الاثر فى ثقل مهارات ومعارف المهندسين خاصة حديثى التخرج.وثمن ضاحى من قيمة المحاضرة لأنها تمس مثلث أى مشروع وهو المهندس والاستشارى والمقاول، حيث لو كانت العلاقة ايجابية سيترتب عليه نجاح المشروع، وإذا كانت سلبية سيترتب عليه اثار سيئة على المشروع بالكامل.وأشاد نقيب المهندسين بدور مهنة الهندسة كونها تمس كل مواطن وتمس مستقبل الأوطان، وهو ما تشهد عليه السنوات الست الماضية فى مصر من خلال المشروعات القومية التى تمت خلال تلك الفترة والتى كان المهندس المصرى هو القاسم المشترك فى تلك المشروعات، فهو أداة التنفيذ على أرض الواقع فى كافة المجالات، فوراء كل هذه المشروعات فريق من المهندسين.وفى ختام كلمته ابدى المهندس هانى ضاحى أمنيته أن تكون المحاضرات مرحلة تفاعل وتواصل بين النقابة والمهندسين، مطالبا المهندسين بمزيد من التواصل مع نقابتهم مشددا على أن النقابة تسعى دائما للتواصل مع مهندسيها والعمل على حل مشاكلهم.فيما قدم المهندس محمود مغاورى الشكر للمهندس هانى ضاحى على دعمه واهتمامه الذى قدمه لتنظيم سلسلة محاضرات الشعبة المدنية، التى سيقدمها أساتذة أجلاء لنقل الخبرة للأجيال القادمة، مطالبا من المهندسين الاستفادة من تلك المحاضرات لثقل مهاراتهم المهنية والعملية، مختتما كلمته بتثمين دور ومجهودات شعبة الهندسة المدنية لتنظيم مثل تلك المحاضرات وغيرها من الفعاليات.من جانبه أبدى المهندس أحمد رمزى تقديره للمهندس هانى ضاحى والمهندس محمود مغاورى لتقديمهما كل الدعم للشعبة لتقديم كل ما هو جديد للمهندسين، والوفاء بواجباتها لمساعدة شباب المهندسين.وأشار رمزى إلى أن طموحات وأحلام الشعبة كبيرة وتهدف إلى التواصل الدائم مع المهندسين، موضحا أنه بمجرد الإنتهاء من محاضرات الخرسانة الستة سوف يليها محاضرات فى كل مجالات الهندسة المدنية تباعٱ.وكشف رئيس الشعبة المدنية أنه سوف يتم إعادة اذاعة تلك المحاضرات على صفحة النقابة وصفحة الشعبة وكذا على اليوتيوب بناء على طلب النقابات الفرعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك المحاضرات.فيما تناول الدكتور أحمد فرحات خلال المحاضرة، حقوق وواجبات المهندس بالموقع ودور الاستشارى والمقاول والمالك بالمشروع، مؤكدا حرصه على التأكيد على المهندسين حديثى التخرج بأن المهنة تحترم من يحترمها وترفع من يرفعها وتحتقر من يحتقرها.وشدد فرحات على ضرورة قدرة المهندس على قراءة اللوحات، كونه هو المسئول الأول عن كل ما هو موجود بها، مع ضرورة قراءة الملاحظات الموجوده بها لمعرفة أسس التصميم، موضحا أن دور الاستشارى يمكن أن يكون عمل الرسومات والمقايسات والإشراف على الأعمال، أو عمل الرسومات والمقايسات فقط على أن يقوم استشارى آخر بالإشراف على الأعمال، مشددا على أن ليس للاستشارى الحق فى مطالبة المقاول ببنود غير موجودة بالعقد إلا إذا اعتبرت بنوده مستجدة وأن دور الاستشارى هو الاستلام طبقا لما موجود فى المقايسات.وعن دور مهندس المقاول، أوضح فرحات أنه يتمثل في الالتزام التام بالرسومات والمقايسة، فيما يتمثل دور المالك بالالتزام بالعقود مع الاستشارى وكذا الإلزام بالعقود مع المقاول.وفى نهاية محاضرته، قدم فرحات نصيحته للمهندس حديثى التخرج أن يبدأ مشواره المهنى بالعمل فى التنفيذ والمواقع لأن ذلك سيسمح له بالجمع بين التصميم والمقايسات.