ضبط 1425 قضية في حملات بالمواصلات والمواقف العامة

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط 1425 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين ارتكبوا 3 وقائع متنوعة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.