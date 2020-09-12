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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

وداعا عزمى مجاهد.. محطات في حياة أفضل لاعب كرة طائرة بمصر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
عزمى مجاهد
عزمى مجاهد
إيمان ماهر
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توفي منذ قليل الكابتن عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

وترصد"الدستور" محطات في حياة النجم الراحل.

"أحسن لاعب في إفريقيا"
توج عزمي مجاهد كأحسن لاعب كرة طائرة في إفريقيا عام 1974، أحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما، حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، 8 بطولات أفريقية، 3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

"من أفضل 10 رياضيين"
شارك "مجاهد" في دورتين للألعاب الأولمبية، مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

"نجاحات بالجملة"
حقق عزمي مجاهد خلال مسيرته، 12 بطولة دوري وكأس، 8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب، حصل على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب.

تولى الراحل منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديرًا للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

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