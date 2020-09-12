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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: أمريكا تشعر بقلق عميق بشأن نشطاء هونج كونج المعتقلين فى الصين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن 12 من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج والمحتجزين بإقليم قوانجدونج الصيني قائلا إنه تم حرمانهم من الالتقاء بمحامين ولم تقدم السلطات المحلية معلومات بشأن وضعهم أو الاتهامات الموجهة لهم.

وقال بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة تشكك في الالتزامات التي أعلنتها قيادة هونج كونج بحماية حقوق المواطنين وتدعو "السلطات إلى ضمان توفير الإجراءات القانونية الواجبة".

وذكر البيان أن النشطاء اعتقلوا قبل نحو أسبوعين قبالة ساحل هونج كونج.

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