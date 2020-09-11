مجلة ألمانية: نافالني تعرض للتسميم بمادة أخطر من «نوفيتشوك»

ذكرت مصادر استخباراتية، اليوم الجمعة، أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسميم بمادة أكثر خطورة من نوفيتشوك، وفقا لما أوردته مجلة دير شبيجل الألمانية.وذكرت المجلة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن رئيس وكالة المخابرات الفدرالية الألمانية برونو كال، ذكر أثناء اجتماع مغلق الأسبوع الماضي أن النوع من "نوفيتشوك" الذي سمم به نافالني أشد خطورة من الأنواع المعروفة حتى الآن من مادة الأعصاب هذه.وأكدت المجلة أن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زاروا أواخر الأسبوع الماضي مستشفى "شاريتي" في برلين حيث يتلقى نافالني العلاج، وتسلموا تحاليل دمه وبوله لإجراء تحقيقات إضافية.