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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تضبط 108 منشآت صناعية مخالفة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:17 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تكثف الجهود وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأضافت أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة المنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة «الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية»، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، قامت بالتفتيش على 901 منشأة صناعية حتى الآن، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، تبين مطابقة 207 وتوقف 586 عن العمل ومخالفة 108 منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتابعت وزيرة البيئة أنه بلغ إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية ما يقرب من 28 ألف طن حتى تاريخه، كما قامت محاور المرور اليومية التي تعمل على مدار الساعة بتحرير 8 محاضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأردفت أن وزارة البيئة نفذت أيضًا عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 4587 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة 3581 سيارة ومخالفة 1006 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستكمالًا للدور التوعوي لوزارة البيئة، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد ٩٥٠ نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة تستمر فى متابعة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أحداث طارئة.

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