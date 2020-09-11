الرئيس عون يلتقي قائد الجيش اللبناني لبحث حريق المرفأ

التقى الرئيس اللبنانى العماد ​ميشال عون، اليوم الجمعة، قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزيف عون​ وعددا من الضباط المعنيين فى قصر بعبدا.يأتى الاجتماع لبحث الوضع الراهن ضمن ​مرفأ بيروت​ وفي البقعة المحيطة به، التي لحقت بها أضرار بالإضافة إلى عملية إدارة المساعدات وعمل الجمعيات والصعوبات التي تعيق تطور العمل، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.وتمكنت عناصر من ​الدفاع المدني​ بالتعاون مع قوات ​الجيش اللبناني​ و​فوج إطفاء بيروت​، من إخماد حريق جديد نشب أمس الخميس داخل أحد المستودعات الضخمة في ​مرفأ بيروت​.