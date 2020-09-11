الرئيس عون يلتقي قائد الجيش اللبناني لبحث حريق المرفأ
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
مروة عنبرطباعة
التقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وعددا من الضباط المعنيين فى قصر بعبدا.
يأتى الاجتماع لبحث الوضع الراهن ضمن مرفأ بيروت وفي البقعة المحيطة به، التي لحقت بها أضرار بالإضافة إلى عملية إدارة المساعدات وعمل الجمعيات والصعوبات التي تعيق تطور العمل، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.
وتمكنت عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع قوات الجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت، من إخماد حريق جديد نشب أمس الخميس داخل أحد المستودعات الضخمة في مرفأ بيروت.
يأتى الاجتماع لبحث الوضع الراهن ضمن مرفأ بيروت وفي البقعة المحيطة به، التي لحقت بها أضرار بالإضافة إلى عملية إدارة المساعدات وعمل الجمعيات والصعوبات التي تعيق تطور العمل، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.
وتمكنت عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع قوات الجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت، من إخماد حريق جديد نشب أمس الخميس داخل أحد المستودعات الضخمة في مرفأ بيروت.