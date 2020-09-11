تأخير إقلاع رحلة بمطار طوكيو لادعاء راكب بحمل قنبلة

أعلنت شرطة مطار طوكيو، صباح اليوم الجمعة، أنها لم تعثر على عبوة ناسفة على متن طائرة في مطار ناريتا الياباني لدى أحد ركابها، كان قد زعم أنه يحملها معه، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية.وكان راكب على متن طائرة تابعة لشركة "جيتستار" اليابانية، أعلن صباح اليوم، أنه يحمل قنبلة معه، وبعد صعوده إلى الطائرة جلس الرجل وصديقه على مقاعد بالقرب من مخرج الطوارئ، وعندما طلبت منه المضيفة وضع شنطته في المكان المخصص للحقائب، قال: "إن معه قنبلة".وقامت الشرطة التي وصلت إلى الموقع، بإنزال الرجل من الطائرة، وأدى الحادث إلى تأخير إقلاع الرحلة التي كانت تقل 140 راكبا، حسب الوكالة اليابانية.