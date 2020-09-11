رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأخير إقلاع رحلة بمطار طوكيو لادعاء راكب بحمل قنبلة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:05 ص
مطار طوكيو
مطار طوكيو
عبير سليم
طباعة
أعلنت شرطة مطار طوكيو، صباح اليوم الجمعة، أنها لم تعثر على عبوة ناسفة على متن طائرة في مطار ناريتا الياباني لدى أحد ركابها، كان قد زعم أنه يحملها معه، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية.


وكان راكب على متن طائرة تابعة لشركة "جيتستار" اليابانية، أعلن صباح اليوم، أنه يحمل قنبلة معه، وبعد صعوده إلى الطائرة جلس الرجل وصديقه على مقاعد بالقرب من مخرج الطوارئ، وعندما طلبت منه المضيفة وضع شنطته في المكان المخصص للحقائب، قال: "إن معه قنبلة".

وقامت الشرطة التي وصلت إلى الموقع، بإنزال الرجل من الطائرة، وأدى الحادث إلى تأخير إقلاع الرحلة التي كانت تقل 140 راكبا، حسب الوكالة اليابانية.

موضوعات متعلقة

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

مستشار يتكفل بالمتطلبات القانونية لـ«سيدة القطار»

الصور

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

مصرع 15 في حرائق الغابات بأمريكا

«أيروفلوت» الروسية تستأنف رحلات الطيران إلى الإمارات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-9-2020

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-9-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل ختام الدورة 27 من «التجريبى» بالمسرح القومى

ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما

كرم مراد يقدم التراث النوبى بمركز طلعت حرب.. الليلة

قريبا.. صدور الترجمة العربية لرواية «مرلين والعائلة»