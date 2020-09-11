اجتماع عاجل لرئيس النواب الليبى ورئيس الحكومة
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
محمد عمرطباعة
دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير شركة البريقة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب للاجتماع بمقر مجلس الوزراء بقرنادة.
وأوضح مجلس النواب في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن هذا الاجتماع العاجل جاء لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت بمدينة بنغازي. أضغط هنا
وخرجت تظاهرات في مدينة بنغازي اليوم تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وحل أزمة الكهرباء والوقود والسيولة.
وأوضح مجلس النواب في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن هذا الاجتماع العاجل جاء لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت بمدينة بنغازي. أضغط هنا
وخرجت تظاهرات في مدينة بنغازي اليوم تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وحل أزمة الكهرباء والوقود والسيولة.