الصليب الأحمر: حريق مرفأ بيروت اندلع في مستودع تخزن فيه حصص غذائية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أنها تخزّن حصصًا غذائية وكميات كبيرة من الزيت داخل المستودع الذي اندلعت فيه النيران في مرفأ بيروت، ما قد يهدد بعرقلة عملياتها الإنسانية.وقال المدير الإقليمي للجنة في الشرق الأوسط والأدنى، فابريزو كاربوني، في تغريدة: "المستودع، حيث اندلعت النيران، تخزّن فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآلاف من الحصص الغذائية ونصف مليون ليتر من الزيت"، مضيفًا: "حجم الضرر لم يُحدّد بعد وقد تتأثر عملياتنا الإنسانية بشكل كبير".