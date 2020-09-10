رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصليب الأحمر: حريق مرفأ بيروت اندلع في مستودع تخزن فيه حصص غذائية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:54 م
حريق مرفأ بيروت
حريق مرفأ بيروت
وكالات
طباعة
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أنها تخزّن حصصًا غذائية وكميات كبيرة من الزيت داخل المستودع الذي اندلعت فيه النيران في مرفأ بيروت، ما قد يهدد بعرقلة عملياتها الإنسانية.

وقال المدير الإقليمي للجنة في الشرق الأوسط والأدنى، فابريزو كاربوني، في تغريدة: "المستودع، حيث اندلعت النيران، تخزّن فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآلاف من الحصص الغذائية ونصف مليون ليتر من الزيت"، مضيفًا: "حجم الضرر لم يُحدّد بعد وقد تتأثر عملياتنا الإنسانية بشكل كبير".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب على القاهرة والوجه البحري

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

نجم الساعة

«الشكاوى الحكومية».. منظومة الاستجابة السريعة لآلام المواطنين

منوعات

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
المزيد

الثقافة

«مرض في عينه كان سببا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء

كيف تلقى رياض السنباطي خبر الدكتوراه الفخرية وجائزة اليونسكو؟

عروض فنية موسيقية بثقافة القاهرة

«ثقافة الأقصر» تناقش إجراءات حماية طلاب المدارس من كورونا