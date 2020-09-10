كشف ملابسات واقعة تعدى عاطل على مواطن فى الجيزة

ضبطت قوات أمن الجيزة عاطلا تنمر على شخص وتعدى عليه بالضرب ومزق ملابسه، حيث رصدت الأجهزة الأمنية تداول صورا عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) بتضرر مواطن من عاطل تنمر عليه ومارس ضده البلطجة.وتم تحديد المجني عليه (فني كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وباستدعائه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (عاطل – مقيم بذات الشارع سكنه – سبق اتهامه في قضيتي مخدرات وقتل بسبب اصطدامه به حال سيرهما بالشارع سكنهما، قام على إثرها الأخير بالتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وتمزيق ملابسه دون حدوث إصابته، وأنه قام بإحداث إصابته بنفسه بقصد تعظيم جرم المشكو في حقه.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقه وضبطه وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وأنكر قيامه بإحداث إصابة المبلغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.