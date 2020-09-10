ألمانيا تقدم مساعدات لفلسطين بـ17 مليون يورو لمكافحة كورونا

وقعت الحكومة الفلسطينية اليوم، اتفاقية منحة مالية مقدمة من ألمانيا بقيمة 17 مليون يورو لدعم مكافحة فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة رام الله إن المنحة ستتوزع بواقع 10 ملايين يورو مخصصة لتوظيف كوادر طبية وإدارية لوزارة الصحة والقطاع الصحي، و3.5 مليون يورو مخصصة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة الحجم.وأضاف اشتيه أنه سيتم تخصيص مبلغ 1.7 مليون يورو لشراء معدات والتخلص من النفايات الصحية والطبية.وشكر ألمانيا على دعمها المستمر للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستتم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستجابة لاحتياجات مواجهة كورونا.