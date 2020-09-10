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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأعلى للدفاع اللبنانى» يجتمع لبحث الحريق الجديد بمرفأ بيروت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:12 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
وكالات
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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد مساء، اليوم الخميس، للبحث في حريق مرفأ بيروت.

واندلع حريق في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ليطلق عمودًا ضخمًا من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وقال مصدر عسكري لبناني إن "حريقًا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت، في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن".

وقال الجيش اللبناني إنه استخدم طائراته الهليكوبتر للمساعدة في إخماد حريق اندلع في مرفأ بيروت،
ووقع انفجار في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل نحو 180 شخصًا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وقالت السلطات وقتها إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ بظروف سيئة.

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