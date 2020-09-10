انكماش الاقتصاد التركى بمقدار 220 مليار دولار آخر 7 سنوات

كشفت الخبيرة الاقتصادية التركية، جيزام أوزتوك، عن تراجع الاقتصاد التركي بمقدار 220 مليار دولار، في آخر 7 سنوات، بداية من عام 2013.وغردت جيزام عبر حسابها الخاص على «تويتر»، وقالت: "بداية من عام 2013 عندما وصل ناتج الاقتصاد التركي 958 مليار دولار، بدأ في التراجع".وانكمش حجم الاقتصاد التركي لـ 220 مليار دولار في آخر 7 سنوات، وفقًا لبيانات رسمية من السلطات التركية، أظهرت تراجع حجم الدولارات في النصف الثاني من عام 2020 فقط إلى 730 مليون دولار، وفقًا لما نقله موقع «تي 24» التركي.فيما تشير البيانات التي أوردتها جيزام إلى انخفاض شديد في أجر المواطن التركي، حيث أعلن معهد الإحصاء التركي عن انخفاض الدخل العام للقاعدة السكنية لعام 2020 التي تمثل 83 مليون مواطن إلى 8700 دولار في السنة.على الرغم من أن إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 وصل إلى 958 مليار دولار، وكان نصيب الفرد من الدخل العام 12500 دولار.