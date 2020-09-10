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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي: بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2020 السبت المقبل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:52 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثالثة للتنسيق بالعام الجامعي الجديد 2020 – 2021، ستنطلق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وستبدأ عقب إعلان نتيجة  تقليل الاغتراب 2020 في ١٦ سبتمبر الجارى.

وأكد عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة بكليات الحقوق والتربية النوعية والتربية الرياضية والآداب والسياحة والخدمة الاجتماعية، وللشعبة الأدبية أماكن شاغرة بكليات الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية.

 تقليل الاغتراب 2020

وقال عبدالغفار، إن مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020، سوف تبدأ يوم السبت المقبل الموافق ١٢ سبتمبر وتستمر حتى الأربعاء الموافق ١٦ سبتمبر.

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