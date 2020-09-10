وزير التعليم العالي: بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2020 السبت المقبل

تقليل الاغتراب 2020





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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثالثة للتنسيق بالعام الجامعي الجديد 2020 – 2021، ستنطلق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وستبدأ عقب إعلان نتيجةفي ١٦ سبتمبر الجارى.وأكد عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة بكليات الحقوق والتربية النوعية والتربية الرياضية والآداب والسياحة والخدمة الاجتماعية، وللشعبة الأدبية أماكن شاغرة بكليات الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية.وقال عبدالغفار، إن مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020، سوف تبدأ يوم السبت المقبل الموافق ١٢ سبتمبر وتستمر حتى الأربعاء الموافق ١٦ سبتمبر.