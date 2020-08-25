«التعليم» تلغى تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين





قد يهمك أيضا:









وأوضح حجازي، في تصريح خاص لـ"الدستور": "تم إلغاء تقليل الاغتراب وعلى الطالب كتابة رغباتك بعناية شديدة خلال التقديم هذه الأيام ونحن حريصون علي مصلحة الطالب"، مضيفا: "هناك تنسيق للناجحين في اختبار stem".وفتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020_2021 بداية من يوم السبت الماضي ويستمر حتى الإثنين.