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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تلغى تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:07 م
رضا حجازي
رضا حجازي
ريم محمود
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت إلغاء تقليل الاغتراب 2020 في الثانوية العامة لطلبة مدارس المتفوقين.

 تقليل الاغتراب

وأوضح حجازي، في تصريح خاص لـ"الدستور": "تم إلغاء تقليل الاغتراب وعلى الطالب كتابة رغباتك بعناية شديدة خلال التقديم هذه الأيام ونحن حريصون علي مصلحة الطالب"، مضيفا: "هناك تنسيق للناجحين في اختبار stem".

وفتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020_2021 بداية من يوم السبت الماضي ويستمر حتى الإثنين.

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