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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:11 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ والجامعات، حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أنه يوجد مقترحات بشأن شكل العام الدراسي الجديد، ونعكف على الوصول إلى قرار صحيح يضمن استمرار العملية التعليمية في مواعيدها.

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠

من المقرر بدأها يوم السبت المقبل 17 أكتوبر 2020، وأن ينتهي يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق فبراير 2021 " لمدة 15 يومًا ".

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور طارق شوقي، على تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020 2021، ورغم الظروف الراهنة التي جاءت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن شكل نظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم الإعلان عن موعد دخول المدارس والجامعات 2020 2021، فور الإنتهاء من دراسة الموقف.

ويعرض لكم " الدستور" موعد بداية العام الدراسي الجديد، وموعد دخول المدارس والجامعات 2020 2021، وفقًا لما أعلنته التربية والتعليم والتعليم العالي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020 2021

ويبدأ موعد العام الدراسي الجديد 2020 2021 بدأها يوم السبت المقبل 17 أكتوبر 2020، وأن ينتهي يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، وتعتبر مدة العام العام الدراسي الجديد " 93 يومًا "، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو، ومدة الفصل الدارسي الثاني لعام 2021 " 96 يومًا".

امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الجديد 2020 2021

قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور طارق شوقي، أن المجلس قرر بداية امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الجديد 2020 2021، يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021.

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