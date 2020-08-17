اليونان تعيد فتح المدارس سبتمبر المقبل رغم ارتفاع مصابي كورونا

قال ستيليوس بيتاس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، إن بلاده ستعيد فتح المدارس للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من السابع من شهر سبتمبر المقبل، رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية: "سيتعين علينا مواجهة التحديات الأساسية ذاتها مجددًا، ومراقبة النظافة الشخصية وتدابير الحماية".وأوضح "بيتاس" أنه إذا حافظ البالغون على مسافات بين الأشخاص تطبيقا للتباعد الاجتماعي، وإذا حافظوا على غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات، سيقتنع الأطفال بالقيام بنفس الشيء، مشيرًا إلى أن هذا هو العنصر الرئيسي الذي سيمنع تفشي الفيروس في المدارس.يذكر أن اليونان قد سجلت 7 آلاف و75 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.