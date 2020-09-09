المتحدث العسكري: مصر تكثف جسر المساعدات لمتضرري السيول في السودان

قالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، عبر "فيسبوك"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة لمتضررى السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان.ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، مقطع فيديو للمساعدات المصرية، تحت عنوان: "مصر تواصل تكثيف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة لمتضررى السيول بجمهوريتى السودان و جنوب السودان".