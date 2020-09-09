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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي «أونلاين»

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:06 م
الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها، مساء اليوم الاجتماع الأسبوعي دون حضور عبر تقنية البث المباشر "أونلاين ".

ويحرص أسقف ملوي على إلقاء عظة روحية أسبوعيًا خلال اجتماعه، لدعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الاجتماعات الكنسية نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.

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