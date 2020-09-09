بيلاروسيا: هناك جزء مثير غير منشور من التسجيل حول «نافالني»

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه يوجد جزء غير منشور من المحادثة التي اعترضتها أجهزة مخابرات بلاده مؤخرا حول المدون الروسي، أليكسي نافالني.وأضاف لوكاشينكو، خلال اللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية، إن هذا الجزء يتسم بتفاصيل مثيرة جدا.وقال رومان بابايان رئيس تحرير إذاعة "موسكو تتحدث"، الذي حضر اللقاء: "لن أكرر ما قاله لوكاشينكو حرفيا، لكنني سأنقل المعنى الآن.أشار رئيس بيلاروس إلى وجود كل هذا الحديث الهاتفي لدى سلطات بيلاروس، وشدد على أن التسجيل بات الآن بحوزة مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي. وأكد لوكاشينكو على وجود تفاصيل مثيرة جدا لم تنشر بعد".في الأسبوع الماضي، أعلن لوكاشينكو اعتراض بلاده محادثة بين وارسو وبرلين حول الوضع المتعلق بالمدون الروسي نافالني. ووعد لوكاشينكو بتسليم التسجيل إلى المخابرات الروسية.وفي يوم الجمعة، نشرت قناة ONT التلفزيونية الحكومية البيلاروسية جزءا من التسجيل، حيث قال فيه الشخص الذي تمت تسميته بممثل ألمانيا إن تأكيد "تسميم" المدون الروسي ليس مهما جدا، لأن "أي طريقة في الحرب جيدة".من جانبه، وصف مجلس الوزراء الألماني، المحادثة المسجلة بالمزيفة، كما نفت بولندا المعلومات المتعلقة بالمحادثة.