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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تسجل أقل مستوى في أسبوع ونصف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:43 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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سجلت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء أقل مستوياتها فيما يزيد عن أسبوع في ظل عزوف عن المخاطر
عالميا مع استمرار خسائر شركات التكنولوجيا ذات الثقل في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.04 بالمئة إلى 23032.54 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 بالمئة إلى 1605.40 نقطة، والمؤشران عند أدنى مستوياتهما منذ 28 أغسطس.

وأغلقت وول ستريت منخفضة الليلة الماضية مع استمرار خسائر أسهم التكنولوجيا ليبدأ المؤشر ناسداك عملية تصحيح، وتوقف الاتجاه الصعودي الذي قادته أسهم التكنولوجيا وإجراءات التحفيز في الأسبوع
الماضي وهبط المؤشر ناسداك 9.9 بالمئة من ذروة قياسية للإغلاق مع جني مستثمرين الأرباح بعدما صعد المؤشر نحو 70 بالمئة من مستوياته المتدنية بسبب الجائحة.

واقتفت أسهم التكنولوجيا المدرجة في طوكيو أثر الخسائر لكن نائب رئيس إدارة الاستثمار في أبردين ستاندرد انفستمنتس هيساشي أراكاوا قال إن مدى التراجع أقل نسبيا لأن تقييمات أسهم التكنولوجيا في اليابان ليس مبالغا فيها كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 2.87 بالمئة ليسجل خسائر للجلسة الخامسة على التوالي.

ويتراجع السهم منذ أن صرحت مصادر لرويترز ووسائل إعلامية أخرى في أواخر الأسبوع الماضي بأن المجموعة اشترت حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا الأمريكية بالإضافة إلى شراء عقود خيارات.

وهبط سهما سوني كورب وطوكيو إلكترون نحو اثنين بالمئة لكل منهما.

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