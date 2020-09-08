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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: أكثر من 1200 مرتزق عادوا من ليبيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:00 م
مرتزقة فى ليبيا
مرتزقة فى ليبيا
عبير سليم
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن نحو أكثر من 1200 مرتزق سوري عادوا إلى بلادهم خلال العشرة أيام الماضية، وذلك بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.

وذكر المرصد، في تقرير له، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا.

وأوضح أنه بعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتبا شهريا يقدر بنحو 2000 دولار أمريكي، قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أمريكي.

وأشار المرصد إلى أن ذلك أتى في ظل التوافق الليبي–الليبي بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه رصد عودة دفعة جديدة من المقاتلين إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، مشيرًا إلى أن عدد العائدين خلال 10 أيام بلغ أكثر من 1200 مقاتل.

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