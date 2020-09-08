رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن إعلان «الزراعة» عن إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بإعلان وزارة الزراعة عن وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع خاص لإنتاج اللقاحات المبتكرة والمهندسة وراثيًا، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر.

وأوضح زين الدين، في بيان، أنه بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإن قيمة واردات مصر من اللقاحات البيطرية بلغت خلال العام الماضي نحو 3 مليارات و97 مليون جنيه، مشيدًا بدور الوزارة في دعم للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات المهمة، مثال "لقاحات الحمى القلاعية"، حيث تم التصدي للأوبئة الوافدة من البلدان المجاورة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

‏وأضاف أن المصنع الجديد هو تكملة لرحلة نجاح وتميز على مدار سنوات تم خلالها إنشاء مصنعين لإنتاج اللقاحات وخدمة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، ومع وضع حجر الأساس للمصنع الثالث، سيكون بمثابة صفحة جديدة في عالم تصنيع اللقاحات في مصر والعالم من لقاحات جديدة ومتطورة تنافس اللقاحات التقليدية العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن اهتمام الدولة بتطوير الصناعة الوطنية في مجال اللقاحات البيطرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية دليل قاطع على أن المناخ المصري فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح جاذبًا أكثر للمستثمر الأجنبي، مما ينعكس على زيادة الناتج القومي المصري، وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المنشودة مشيدًا باهتمام مصر بتصدير منتجاتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

بالوقائع.. كيف تملصت الإرهابية من جرائمها وألصقتها بتنظيمات صغيرة؟

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من رواية «366» لــ أمير تاج السر

«مجراية» تبدأ أولى فعاليات «محكى الجنوب»

«شرب المعازيم قهوة سادة في فرحه».. حكايات «الديب» شاعر البؤس

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا