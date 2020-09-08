أسماء أبو اليزيد تكشف عن دورها بفيلم«"موسى»

كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن دورها في فيلم «موسى»، والتي تجسد فيه شخصية ريكا صديقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهى محبة للسيارات، وتدرس في كلية الهندسة، ومن المقرر طرح الفيلم بعد الانتهاء من عمليات المونتاج.فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كل من: كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة وصلاح عبد الله، والفيلم يقدم أول قصة روبوت فى السينما العربية، من خلال طالب فى كلية هندسة يخترعه ليساعده فى أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.الفيلم بدأ تصويره فى أكتوبر الماضى بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد الفيلم التعاون الثانى على التوالى بين بيتر ميمى وإياد نصار، بعد فيلم كازابلانكا الذى حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.