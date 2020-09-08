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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أنصار الله» تعلق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:14 ص
مطار صنعاء
مطار صنعاء
وكالات
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أعلنت جماعة «أنصار الله» الحوثية، تعليق كل رحلات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي؛ بسبب نقص الوقود، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء.

وقالت وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثيين، إنها قررت إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى مطار صنعاء الدولي من يوم الأربعاء، نظرًا لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن.

وسيطرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء في الشمال ومعظم المدن الرئيسية في 2014 بعد الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليًا.

ومنذ ذلك الحين، لم يسمح التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يسيطر على المجال الجوي اليمني، بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي، مستثنيًا فقط رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية.

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