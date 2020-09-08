رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إصابة مبابى بفيروس كورونا

عالم

مياه النيل تهدد عاصمة المملكة المروية الأثرية بالسودان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:54 ص
عاصمة المملكة المروية
عاصمة المملكة المروية الأثرية
وكالات
طباعة
أعلن مدير الوحدة الأثرية الفرنسية في السودان مارك مايو، أنّ منطقة «البجراوية» الأثرية التي كانت فيما مضى عاصمة للمملكة المروية، مهدّدة بالفيضان؛ بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل إلى مستوى قياسي.

وقال عالم الآثار الفرنسي، إنّ مفتّشي الآثار السودانية بنوا سدودًا في المكان بواسطة أكياس معبّأة بالرمال واستخدموا المضخّات لسحب المياه ومنعها من إتلاف هذه التحفة الأثرية.

وكانت السلطات السودانية، أعلنت السبت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب الفيضانات القياسية التي خلّفت ما يقرب من 100 قتيل، ودمّرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 100 ألف منزل، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا».

وبحسب خبير الآثار الفرنسي، فإنّه لم يسبق أبدًا للفيضانات أن بلغت مدينة البجراوية الملكية التي تبعد 500 متر عن مجرى نهر النيل، وتقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من الخرطوم.

وأكّد «مايو»، أنّ الوضع حاليًا تحت السيطرة، محذرًا من أنّه إذا استمرّ ارتفاع منسوب النيل، فقد لا تعود الإجراءات المتّخذة كافية، لافتًا إلى أن
مواقع أثرية أخرى مهدّدة بالفيضان على طول مجرى النيل.

جدير بالذكر، أن منطقة البحراوية الأثرية تضمّ المقبرة، حيث أهرامات مروى الشهيرة، والمدينة الملكية لهذه الإمبراطورية المركزية التي حكمت من سنة 350 قبل الميلاد إلى سنة 350 ميلادية، وكانت أراضيها تمتدّ في وادي النيل لمسافة 1500 كيلومتر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

إصابة مبابى بفيروس كورونا

أكثر من 400 ألف وفاة بسبب التلوث البيئى فى أوروبا

نقيب الفلاحين يكشف: مرض خطير يهدد زراعة الموز على مستوى العالم

مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

صدور «مستودع الأرواح البديلة» للقاص أنيس الرافعى

«يوميات مديرة مدرسة» كتاب جديد للكاتبة صفاء عبد المنعم

أنور مغيث فى ضيافة «سلسلة قراءة».. اليوم

مؤسسة شمس تصدر «وسطية الإسلام فى حياتنا الفكرية»