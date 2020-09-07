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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصرى النسخة الثانية 2020 (صور)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:32 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شعلة أولمبياد الطفل المصرى النسخة الثانية 2020، وذلك خلال الفعاليات التى أقيمت أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة أكثر من 100 طفل وطليع يمثلون عدد من فرق الألعاب الرياضية بمطروح.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، وخالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة وإدارات الشباب والرياضة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ثم انطلاق شعلة الأولمبياد يحملها أحد الطلائع والتى تسلمها منه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لبدء فعاليات الأولمبياد، ثم بدء استعراض الفرق المشاركة فى الاحتفالية من الطلائع يصاحبهم حاملى الإعلام وفرق الكاراتيه وألعاب القوى.

ويبدأ الأولمبياد يوم 11 سبتمبر حتى 19 سبتمبر الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها بمحافظة مطروح فى 5 مراكز شباب "مركز شباب الضبعة، الهلال، مطروح، سيوة، الأبيض" ويشارك فيها 860 طليع فى مختلف الألعاب من سن 12-15 سنة.

ووجه شعيب، بتقديم كل التيسيرات والدعم لنجاح أولمبياد الطفل فى تصفياته المحلية مع تقديم الرعاية للمواهب من الأطفال والطلائع، مقدما الشكر لوزير الشباب والرياضة على الجهود الدائمة للارتقاء بمنظومة الرياضة ودعم الشباب، مؤكدا على مواصلة التعاون ودعم محافظة مطروح فى القطاع الرياضى.

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