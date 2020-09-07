وكيل إسكان النواب يؤكد إقامة 65% من مخالفات البناء على أراضٍ زراعية

قال خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد سيساعد الدولة للقضاء على البناء المخالف والفساد ومن يساعد عليه، مشيرا إلى أن 39% من الكتلة العمرانية في مصر عبارة عن مباني مخالفة ومناطق خطرة وغير مخططة ولا آمنة، مؤكدا أنه كان لابد من اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة أى مخالفات، وقال: "لابد أن نتعلم الخطوات الإصلاحية الجريئة من الرئيس".وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن 65% من المخالفات في مصر تم بناؤها على أراض زراعية، موضحا أن قانون البناء الموحد يتضمن عدم التصالح مع أي مخالفة حال تطبيقه وتنفيذه، موضحا أنه مع وقف تراخيص البناء يقابله بناء مدن جديدة، مؤكدا أن ذلك القانون يقف فى صف المواطن المصرى، بل هو كل هدفه هو ضبط عملية البناء في مصر.وأوضح أن القانون كان من المفترض أن يكون سعر المتر 800 للقاهرة والإسكندرية، 600 جنيه للمحافظات، والآن مجلس النواب حدد أن يتراوح السعر من 50 جنيها حتى 2000 جنيه، وهو ما أعطى المحافظين السلطة لعمل خصومات وتخفيضات فى أسعار التصالح، مشيرا إلى أن هناك حالات لا يمكن التصالح عليها مثل حرم نهر النيل والأراضى التابعة للآثار.