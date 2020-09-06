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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أصابه «سرطان البلعوم».. 5 معلومات عن الفنان جمال يوسف

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:48 م
الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف
نوران إمام
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سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد الكشف عن إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم.

وكشف المخرج تامر حمزة، صديق الفنان جمال يوسف، عن إصابة الأخير بمرض «سرطان البلعوم»، وطلب في رسالة عبر «فيسبوك»، الدعاء له، حيث تدهورت حالته وتم نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

ونشر حمزة صورة ليوسف وعلق عليها: «اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما أنتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض ومافيش حاجة بعيدة عن ربنا إنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوله، جمال محتاج دعواتنا».

وتستعرض «الدستور» معلومات عن الفنان جمال يوسف:

- قدم نحو 180 عملا فنيا.

- بدأ مسيرته في سن مبكرة بالمشاركة في فوازير «عمو فؤاد».

- شارك في أدوار صغيرة في مسلسلات «فارس بلا جواد، أم كلثوم، البحار مندي الليل وآخره، عباس الأبيض في اليوم الأسود، ومبروك جالك قلق، وريا وسكينة».

- شارك بدور ثانوي بمسلسل «القاصرات» مع الفنان الكبير صلاح السعدني عام 2013.

- شارك بعدد من الأعمال السينمائية منها «السادات، صعيدي رايح جاي».

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