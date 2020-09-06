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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تقرر دفع رواتب موظفي الطيران بالكامل في أكتوبر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
الإمارات
الإمارات
منار أحمد
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أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، أن شركات الطيران ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بداية من أكتوبر المقبل، وفق لقناة العربية الاخبارية.

وفي مذكرة داخلية، قال باسم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة: من 1 أكتوبر سنعيد الرواتب الأساسية كاملة فـي جميع القطاعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة استئناف مزيد من الرحلات في إطار استعادة الوجهات لتصل إلى 84 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

وتواصل الشركة التركيز على استعادة إيراداتها والحفاظ على الكلف عند الحد الأدنى، وفقا لجريدة الخليج.

وتتوقع استئناف الرحلات إلى جميع وجهات الشبكة بحلول صيف عام 2021.

وكانت الناقلة أوقفت جميع رحلات الركاب تقريبًا وخفضت أجور الموظفين، بما يصل إلى النصف، بسبب تأثير تداعيات فيروس "كورونا" في مارس الماضي.

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