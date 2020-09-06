انفجار عبوة ناسفة على مركبات الدعم اللوجستى للتحالف الدولى فى بغداد

انفجرت عبوة ناسفة عند عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في طريق الشعلة السريع ببغداد.ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني عراقي القول إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الشعلة السريع في بغداد، انفجرت اليوم، على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي؛ ما أدى إلى إصابة منتسب ب‍الشرطة الاتحادية وإلحاق أضرار مادية".وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".