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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سامو زين يستعد لإحياء حفل غنائى «أون لاين» لأول مرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
سامو زين
سامو زين
حسن أمين
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يجري المطرب سامو زين حاليًا بعض التحضيرات داخل الاستوديو الخاص به استعدادًا لإحياء حفل غنائي خلال الأيام المقبلة عبر الإنترنت.

ويعتبر هذا الحفل الأول لسامو زين في مسيرته الفنية، ومن المقرر أن يعلن عن الموعد المحدد للحفل خلال الساعات المقبلة والمقرر أن يكون عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وطرح سامو زين مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلمات سامو زين ومعتز أمين وأسامة عبدالهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبدالهادي، وهي فكرة وإخراج سامو زين.

كان النجم السوري سامو زين قد أعلن مؤخرا عن إحيائه خمسة أفراح مجانية للأطباء والممرضين من الجنسين، بعد انتهاء الحظر وفتح قاعات الأفراح والمناسبات، وذلك لدورهم ومجهودهم الكبير في مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أنهم هم الأبطال الحقيقيون، وهذا أقل ما يستطيع فعله مع ملائكة الرحمة.

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