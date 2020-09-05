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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سعر الملصق الإلكتروني للمرور.. وآخر موعد لتركيبه

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
حسام التمساح
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حددت إدارة المرور، مهلة زمنية تنتهي فى شهر أكتوبر المقبل لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة السيارات داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات عقب إنتهاء المهلة للمتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني.

سعر الملصق الإلكتروني للمرور

وسعر الملصق 50 جنيها ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وتصل عقوبة عدم تركيبه لغرامة تصل لـ 8 آلاف جنيه.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).

قانون المرور الجديد

ونصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".

تعريف الملصق الإلكتروني للسيارات

والملصق هو شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية، ويوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطارا غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة من خلال ربط الملصق بمركز المعلومات التابع للمرور، يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه.

وزارة الداخلية

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية.. لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة ثلاثة أشهر، ويتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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يُشار إلى إنه عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة، وتيسيرًا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءًا ولحين الانتهاء من المنظومة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.

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