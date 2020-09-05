اليوم.. نظر دعوى تعويض بقيمة 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، دعوى التعويض المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان بسبب فصل الطيار على خلفية السماح لـ"رمضان" بالجلوس فى مقعد قائد الطائرة.كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض قيمته 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة.وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.