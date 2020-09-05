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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان المغرب اليوم السبت 5-9-2020

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:07 ص
أذان المغرب
أذان المغرب
منة سالم
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للصلاة فضل عظيم فهي نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنها نور له في حياته الدنيا، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على المسلمين، حيث يؤدّيها العبد خمس مرات في توقيتات مختلفة على مدار اليوم، فهي أعظم شعائر الدين وثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة موعد أذان وصلاة المغرب اليوم السبت 5-9-2020 في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد أذان المغرب اليوم السبت 5-9-2020

القاهرة
موعد صلاة المغرب 6:15 م

الإسكندرية
توقيت صلاة المغرب 6:20 م

المنصورة
المغرب 6:14 م

أسوان
توقيت صلاة المغرب 6:05 م

طنطا
توقيت صلاة المغرب 6:15 م

قنا
توقيت صلاة المغرب 6:06 م

الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 18: 6 م

شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 6:25.

ويأتي موعدأذان المغرب وأداء الصلاة بشكل متباين يوميًا، في مواعيد تختلف من من محافظة لآخري داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا للموقع الجغرافي.

وتعد صلاة المغرب هي الرابعة في ترتيب اوقات الصلاة بعد الفجر والظهر والعصر والأولي بعد دخول وقت الليل، وأحد أهم الفروض للصلوات الخمس التي يؤديها المسلمون فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها.

ويستحب تعجيل أداء صلاة المغرب، استنادًا لما أورده النووي لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، ويأتي موعد الأذان بعد غروب الشمس وحتى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ).

ويشار إلى أن الصلاة فرضت لأول مرة علي المسلمين في ليلة المعراج، حيث قال أنس بن مالك: فرضت الصلاة على النبي ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين.

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