«سرقة الكأس».. 3 كتب تناولت قصة بطولات كأس الأمم الإفريقية

- "أفريقيا فى حضن مصر" لأحمد عبد الستار

- "كأس إفريقيا للأمم.. أقدام أرقام أحلام" للهادي السنوسي وعلي الخميلي

- "بطولة الأمم الإفريقية" لإسلام الشامي

أعلن أحمد شوبير، قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق، سرقة كأس إفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد الفوز ببطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010 من دولاب اتحاد الكرة.كأس الأمم الأفريقية هي مسابقة دولية رئيسية لكرة القدم للرجال في أفريقيا، وتمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقدت لأول مرة في عام 1957، ومنذ عام 1968، تم عقده كل عامين. حاملو اللقب يتأهلون لبطولة كأس القارات.صدر ضمن سلسلة "كتاب الجمهورية" للكاتب أحمد عبد الستار، وتصدره "تقديم" بقلم خالد كامل تحت عنوان "ليست بطولة ولكن مهرجان أفريقى للحب والسلام"، فى إشارة إلى بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق على أرض مصر فى 21 يونيو الجارى.وجاء فى التقديم أن تنظيم مصر لتلك البطولة ليس مجرد حدث عادي إذا علمنا أنها ثالث بطولات العالم من حيث الاهتمام والقوة بعد كأس العالم وبطولة أوروبا، مشيرا إلى أن إجماع الاتحاد الأفريقى على أن تقام فى مصر لم يأت من فراغ، فلمصر تاريخ طويل من العطاء للأشقاء الأفارقة وهى النمر الصاعد بقوة الصاروخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن ثم فهى قادرة على قبول كافة التحديات.إذا كنت ترغب في معرفة المعلومات العامة عن الكرة الأفريقية خلال القرن الماضي وخصوصا عن "تونس" فكتاب "كأس إفريقيا للأمم.. أقدام أرقام أحلام" للصحفيين التونسيين الهادي السنوسي وعلي الخميلي هو الاختيار الأفضل، ويعد الكتاب من أوائل أعمال الخميلي، واشترك في أول 3 كتب له مع الصحفي المخضرم السنوسي، ليخرج لنا كتب رياضية تهتم بكرة القدم من الطراز الأول.وهو كتاب لإسلام الشامي، وصدر عن المركز القومي لثقافة الطفل، ويقول مؤلف الكتاب فى مقدمته إن الهدف من الكتاب كان تقديم شيء حقيقي للتاريخ، يستوعبه الجميع والأطفال تحديدًا، الأمر الذي دفعه إلى استخدام أسلوب الحكايات في السرد.وأكد الشامي، أنه حرص على إبراز كل الأشياء التاريخية التي تتعلق بالبطولة، بداية من نشأة كرة القدم عند الفراعنة، مرورًا بتوضيح التفاصيل الخاصة بعملية الاقتراع والتنظيم، وصولًا إلى المعلومات الخاصة باللعبة واللاعبين.