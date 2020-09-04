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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع لص مواشى فى اشتباكات مع الأهالى وضبط 3 آخرين في سوهاج

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:15 م
جثة لص
جثة لص
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لقي لص مصرعه إثر إصابته بطلق نارى، بينما تمكن أهالي قرية بيت علام التابعة لمركز جرجا جنوب سوهاج، من ضبط 3 لصوص آخرين، كانوا معه أثناء قيامهم بسرقة المواشي من داخل حوش أحد المنازل بالقرية. تم تسليم اللصوص الثلاثة للأجهزة الأمنية، والجثة تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بين تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواشى من أحواش المنازل بناحية قرية بيت علام دائرة مركز جرجا، وبين الأهالى ووجود متوفى وتم ضبط 3 من أفراد عناصر التشكيل.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والمقدم مصطفى فرغل، مفتش مباحث جرجا، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث المركز، مصرع أحد اللصوص، ويدعى. م. ا ع، 28 سنة، مقيم بمركز سوهاج، وضبط 3 لصوص آخرين عقب قيامهم بمحاولة سرقة المواشي من حوش منزل مسن، وعندما استيقظ أهل المنزل على صوت اللصوص حاولوا الإمساك بهم، فقام أحدهم بإطلاق النار من بندقية آلية، وتم تبادل إطلاق النيران بين الأهالى واللصوص.

كما تبين من التحريات أن المواجهة أسفرت عن مقتل أحد اللصوص وضبط 3 لصوص آخرين أثناء استقلالهم سيارة ملاكى وبها أغنام، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة واقتياد اللصوص إلى مركز شرطة جرجا لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، جار تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وتم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.

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