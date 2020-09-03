حبس المتهمين بقتل الطفلة «أروى» بالشرقية

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة "أروى" ابنة مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بورود بلاغ من "إ.ج " 26 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة التل التابعة، بمركز أبوكبير، باختفاء نجلتها "أروى" 5 سنوات، أثناء لعبها أمام المنزل.وبعد تحرير البلاغ ورد لمركز شرطة ميت غمر بلاغ من أحد الأهالى عن جثة طفلة مجهولة الهوية، وبمراجعة بلاغات التغيب تبين اختفاء "أروى" 5 سنوات، والتى تطابقت مواصفاتها مع الجثة التى تم العثور عليها.وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق بين مديريتى أمن الشرقية والدقهلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" أ.م.إ" 18 سنة، حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، نجل عم والدة الطفلة، هو و3 من أصدقائه.وتبين أن المتهم مر بضائقة مالية، قام على أثرها بالتنسيق مع أصدقائه وخطف الطفلة بنية طلب فدية مالية، وقاموا بتعذيبها وقتلها والتخلص من جثتها بمحافظة الدقهلية، وتم القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.