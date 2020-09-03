الجوية الأمريكية تطرح عقدا بـ50 مليون دولار لتطوير تقنيات للاستخبارات الإلكترونية

طرحت القوات الجوية الأمريكية مناقصة بين الشركات المتخصصة لتطوير تقنيات للاستخبارات الإلكترونية بقيمة 50 مليون دولار وفقا للتقديرات الإجمالية.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تعرف الاستخبارات الإلكترونية بأنها المعلومات التي يتم الحصول عليها أساسا من خلال إشارات لاسلكية لا تحتوي على أصوات ولا نصوص، وهو ما يختلف عن استخبارات الاتصالات.وبحسب بلومبرج فإن الاستخبارات الإلكترونية تركز على تحليل سمات الإشارات المختلفة وتحديد مواقع مصادر ارسال معينة، لاغراض الاستهداف والاعتراض، وتحليل الاشارات الخارحية التي يتم إرسالها آليا عبر أنظمة الإرسال ووحدات الاستشعار المختلفة.