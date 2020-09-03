الجيش الأمريكى: انتهاكات المرتزقة والأتراك استفزت الليبيين

أكدت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بالجيش الأمريكي، أن السرقات والاعتداءات التي ينفذها المرتزقة السوريون ضد الأهالي غربي ليبيا تزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وتستفز الليبيين.وقالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا، في تقرير لها، إن تركيا نشرت المئات من أفراد جيشها في ليبيا، بمن فيهم فنيين ومشغلين لمنظومات دفاع جوي تركية غربي البلاد.وشدد التقرير الأمريكي على أن تركيا نقلت آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا، ما يؤدي إلى تقويض الأمن والإضرار بالشعب الليبي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في وقت سابق، إنها رصدت وصول مرتزقة سوريين بأعداد كبيرة إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية تركية.وأكدت الدفاع الأمريكية أن تركيا أرسلت أكثر من 5 آلاف عنصر من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.