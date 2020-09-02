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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إلقاء نظرة الوداع على القمص لوقا سيداروس بأمريكا اليوم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:14 م
القمص لوقا سيداروس
القمص لوقا سيداروس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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أعدت كنيسة القديس مار مينا والبابا كيرلس السادس، بمدينة تورنس في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، الترتيبات الخاصة لوداع المتنيح القمص لوقا سيداروس وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الأمريكية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها حكومة ولاية كاليفورنيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتواجد الجثمان بالكنيسة، مساء اليوم الأربعاء، من الساعة السادسة مساءً حتى الثانية عشرة، منتصف الليل؛ وذلك بالتزامن مع صلوات العشية والتسبحة فى الوقت الذى يلقى فيه شعب الكنيسة نظرة الوداع الأخيرة على جثمان أبيهم الروحي.

ومن المقرر أن تغلق أبواب الكنيسة ويعاد فتحها مرة أخرى، صباح غد الخميس، أمام أسرة المتنيح القمص لوقا؛ والأساقفة والكهنة، إضافة إلى حاملي الدعوات الخاصة، لبدء القداس الإلهى ثم صلاة الجنازة؛ وسوف يقوم شباب الكنيسة بتنظيم عمليات دخول الكنيسة والخروج منها مساء اليوم الأربعاء برعاية كهنة الكنيسة، والسماح لحاملي الدعوات فقط بالحضور صباح غد الخميس.

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